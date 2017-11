L’Omni-Channel-as-a-Service di Manhattan sbarca in Italia

Manhattan Active Omni Solution supporta il retail nel rispondere alle richieste in continuo mutamento dei digital consumer

Con l’intento di definire nuovi standard nel retail, nell’assistenza ai clienti e nell’evasione degli ordini, Manhattan Associates ha introdotto anche in Italia Manhattan Active Omni Solution, piattaforma omni-channel-as-a-service a supporto delle aziende interessate a rispondere prontamente alle richieste, in continuo mutamento, del consumatore dell’era digitale.

Dalla gestione al completamento degli ordini in negozio

Diventa così possibile ottenere gestione del punto vendita e clienting unificate in un’unica piattaforma cloud native completamente estensibile e “versionless” ossia sempre aggiornata all’ultima versione per la vendita, l’assistenza al cliente e l’esecuzione del commercio omnicanale.

Integrabile e personalizzabile a seconda delle necessità, Manhattan Active Omni include per la prima volta l’Adaptive Network Fulfilment – ANF, un processo di ottimizzazione progettato per massimizzare la redditività dei clienti su ogni ordine eseguito. Combinando i costi operativi, tra i quali i costi di preparazione e di spedizione degli ordini, con i dati operativi, come le serie storiche del punto vendita, il carico di lavoro e le implicazioni del click-to-deliver, il processo ANF è in grado di sviluppare un piano di preparazione multifattoriale specifico per ogni ordine.

Inoltre, l’ANF, prende in considerazione il prezzo di vendita, il rapporto tra sell in e sell out e le previsioni di oscillazioni di prezzo, per assicurare il massimo margine di copertura con l’inventario di cui si dispone.

PoS, clienteling, store fulfilment e store inventory tutti insieme

Infine, inizialmente introdotta come parte della piattaforma omni-channel-as-a-service, Manhattan Active Store Solution è una soluzione integrata di ultima generazione che si rivolge in particolare agli addetti alla vendita per garantire la piena personalizzazione delle vendite, permettendo allo stesso tempo, direttamente in store, una rapida gestione degli ordini ricevuti attraverso i canali digitali.