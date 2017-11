West Atlantic dà il bevenuto a bordo ai Toughpad Panasonic

I Toughpad FZ-G1 di Panasonic rientrano nella dotazione del personale della compagnia aerea cargo europea

La compagnia aerea cargo West Atlantic ha scelto i Toughpad di Panasonic per sostituire i materiali cartacei che fanno parte dell’equipaggiamento dei suoi piloti.

Nello specifico, il modello Toughpad FZ-G1, per il quale è stato approvato l’utilizzo come Electronic Flight Bag (EFB) in aviazione, permetterà alla compagnia aerea cargo europea di sostituire i manuali operativi dei velivoli e dell’equipaggio e le carte di navigazione ma anche per automatizzare altre funzioni normalmente effettuate a mano, come il calcolo delle prestazioni di decollo.

Dire addio alle operazioni time-consuming

Selezionati anche in base agli importanti requisiti di robustezza richiesti dalle peculiari attività in cui il personale West Atlantic è impegnato, i Toughpad FZ-G1 di Panasonic andranno a equipaggiare ciascuno dei piloti a bordo, così da ridurre la quantità di materiali cartacei come manuali e documenti di sicurezza.

Tra le procedure ottimizzate, rientrano anche il controllo dei carichi e la conseguente regolazione della temperatura sul velivolo.

Ideale anche per l’uso in cabina di pilotaggio, il Toughpad FZ-G1 propone un display touchscreen da 10,1’’ regolabile in luminosità da un minimo di 0,5 nit per il volo notturno fino a un massimo di 960 nit in presenza di luce solare intensa.