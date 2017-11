Kawahara nuovo Managing Director di OKI Europe

L’ex capo di OKI Data Australia assume la guida dell’HQ europeo situato in UK

Dennie K. Kawahara è il nuovo Managing Director di OKI Europe, che va a sostituire Terry Kawashima, ora chiamata a ricoprire il ruolo di General Manager, Overseas Banking Terminal Sales a Tokyo.

Kawahara ha fatto il suo ingresso in OKI Electric Industry nel 1992 raggiungendo la posizione di Managing Director di OKI Data Australia nel 2012. Sotto la sua direzione, la divisione ha avuto una consistente crescita del business in Australia e in Nuova Zelanda.

Nel tempo Kawahara ha ricoperto vari incarichi all’interno del Gruppo OKI, inclusi nove anni in OKI America. Ha lavorato inoltre nel dipartimento marketing di OKI Europe come Product Planning and Delivery Manager tra il 2007 e il 2010.

Durante i suoi 25 anni in OKI, oltre a lavorare nel settore della stampa, Kawahara si è occupato anche dello sviluppo sia di innovativi prodotti IT hardware e software sia di sistemi, incluse le attività di introduzione, distribuzione, marketing e vendita, così come la gestione dei progetti e del team.

“Sono lieto di tornare in OKI Europe in un momento così eccitante e ricco di trasformazioni nella sua lunga storia, ricca di successi. Le persone, i prodotti e la flessibilità di OKI nel soddisfare le necessità dei clienti ne fanno un leader nel proprio settore – commenta Kawahara -. Non vedo l’ora di prendere parte allo sviluppo di nuove e lungimiranti strategie per indirizzare il posizionamento dei nostri prodotti nel nuovo ambiente digitale e per mantenere la nostra spinta in un mercato caratterizzato da una crescente competitività”.

“In qualità di Managing Director, la mia missione sarà quella di migliorare la struttura e rafforzare la direzione di OKI Europe, aumentando la collaborazione e la produttività in questo mercato difficile e in continua evoluzione. Nella mia esperienza, l’Europa è la regione più gratificante e stimolante in cui lavorare. Sono entusiasta all’idea di incontrare il personale, i clienti e i partner nei vari paesi della nostra regione, sperimentando le differenti culture aziendali e partecipando alla crescita esponenziale del business di OKI Europe”.