Con Webtrekk il cliente iper-connesso non è più un problema

Lanciato in Germania ma disponibile anche in altri mercati, Cross-Device Bridge consente di seguire gli utenti su molteplici device

Si chiama Cross-Device Bridge ed è un pool cooperativo di dati cross-device che consente alle aziende di seguire i propri utenti su molteplici dispositivi.

Lo ha messo a punto Webtrekk, affermata piattaforma di customer intelligence che ne ha annunciato la disponibilità in Germania e, su richiesta, in altri mercati.

Come funziona la piattaforma

Certificato a livello europeo, il primo pool di dati Cross-Device aiuta a comprendere gli utenti incrociando i dati dei loro dispositivi.

Diventa così possibile ottimizzare la customer journey prendendo consapevolezza del comportamento dei propri utenti su tutti i device.

Per avere a disposizione informazioni di utenti non loggati, le aziende possono condividere i propri dati scambiandoli con quelli delle altre aziende che aderiscono al progetto: Webtrekk mette a disposizione i dati utili in forma sicura e nel rispetto della legge sulla loro protezione.

Il Cross-Device Bridge di Webtrekk è, infatti, certificato “ePrivacy” e potrà dare alle imprese una visione Cross-Device completa dei propri utenti in conformità con la nuova normativa sulla protezione dei dati (GDPR) che sarà in vigore dal maggio dell’anno prossimo.

Come spiegato in una nota ufficiale da Wolf Lichtenstein, CEO di Webtrekk: «Le aziende che aderiscono a Cross-Device Bridge traggono vantaggio dai dati di altre imprese in quanto tutti mettono a disposizione i propri insights nel pool. Diamo vita così alla prima coalizione europea».