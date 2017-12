TTG DEL 1 DICEMBRE: QNAP migliora la sicurezza

In questa edizione del TTG: QNAP, AVM, Canon, IDC e Dell EMC

IN QUESTA EDIZIONE:

In questa edizione del TTG l’attenzione è puntata sul mondo della sicurezza con QNAP che presenta un’applicazione pensata per la videosorveglianza che si interfaccia coi suoi NAS mentre AVM sottolinea il ruolo importante svolto dalla connettività in un impianto di sicurezza e Canon lancia una telecamera in grado di effettuare le riprese a colori anche in condizioni di scarsa luminosità.

Per finire, uno sguardo all’andamento del mercato ICT (+ 1,9% nel 2017) e all’offerta di Dell EMC.