Epson e Nuance: i contorni di una partnership che fa bene ai rivenditori

Nel dettaglio i modelli di multifunzione inkjet per ufficio inclusi nell’intesa e compatibili con Nuance Equitrac e Nuance eCopy ShareScan

Con l’intento di coniugare i vantaggi delle inkjet per ufficio di Epson con le innovative funzionalità di stampa e gestione dei flussi di lavoro di Nuance, le due società hanno annunciato la settimana scorsa una partnership a livello mondiale per il mercato europeo.

Obiettivo: integrare facilmente i multifunzione Epson negli ambienti IT esistenti, spesso caratterizzati da dispositivi di marchi diversi, con i software Equitrac ed eCopy ShareScan di Nuance per consentire a Pmi e ad aziende di grandi dimensioni di ottenere una serie di benefici.

Tra questi, in primis, un maggiore controllo sui costi, una aumentata sicurezza dei documenti, l’esecuzione dei processi in maniera più efficiente e la riduzione del numero di interventi di manutenzione necessari.

L’intento dichiarato di Epson è, infatti, aiutare i rivenditori a promuovere le vendite e ad ampliare il mercato di riferimento, favorendo anche il passaggio dalle stampanti laser alle inkjet nei mercati PMI ed enterprise.

A sua volta, è anche Nuanche a sottolineare come le sue soluzioni per i flussi di lavoro e i multifunzione inkjet per l’ufficio di Epson siano una combinazione perfetta per i partner di canale che desiderano offrire ai clienti soluzioni in grado di supportare iniziative strategiche, aumentando produttività ed efficienza al tempo stesso.

Il vantaggio di vedere e supportare soluzioni integrate

In tal senso, i multifunzione Epson compatibili con i prodotti software Nuance nell’ambito della partnership comprendono le serie WF-C20590, le serie WF-C17590 e, dal primo trimestre 2018, le serie WF-C869R.

Parliamo già di MFP inkjet in grado di offrire una serie di vantaggi a persone e aziende, tra cui velocità di stampa fino a 100 ppm con un basso costo per pagina e una riduzione sia della quantità di rifiuti prodotti (-99%) sia dei consumi energetici (-96%) rispetto alle stampanti laser.

Le stampanti inkjet, inoltre, richiedono fino al 98% di manutenzione in meno rispetto ai modelli laser con caratteristiche simili.

Infine, tra i prodotti Nuance che rientrano nella partnership, si segnalano Nuance Equitrac e Nuance eCopy ShareScan.

La prima è una soluzione per la gestione dei processi di stampa che consente di ridurre i costi e aumentare la sicurezza dei documenti, favorendo anche l’attuazione di programmi di sostenibilità a livello dell'intero parco stampanti.

La seconda è una soluzione per la gestione dei flussi di lavoro che permette di aumentare la produttività in ufficio riducendo al minimo i tempi necessari per l’acquisizione, l’elaborazione e la distribuzione dei documenti, tre attività che andrebbero altrimenti eseguite manualmente.