Una nuova Senior Marketing Manager per Mimaki Europe

Con questa nuova nomina, Danna Drion porta in dote in azienda un’esperienza ricca di successi nel marketing per prodotti rivolti al mondo B2B

Danna Drion è la nuova Senior Marketing Manager di Mimaki per l’area EMEA.

Lo ha annunciato lo specialista nella produzione di stampanti inkjet di grande formato e sistemi da taglio, che ha dato il benvenuto alla manager che, prima di unirsi a Mimaki, ha ricoperto posizioni di alto livello in ambito marketing nei settori high tech, IT e telecomunicazioni, presso importanti realtà come Pyramid Analytics, Red Hat, Oracle, BEA Systems, British Telecom e MCI/WorldCom.

Proprio la ricca esperienza nel marketing per prodotti rivolti al mondo B2B rappresenta la leva dalla quale ci si aspetta che Drion apporterà nuove idee contribuendo a potenziare l’attività di marketing svolta fino a oggi dal vendor nipponico.

Dal canto suo, in una nota ufficiale, la manager ha già fatto sapere di essere «assolutamente elettrizzata di poter cominciare a lavorare con Mimaki Europe, di cui mi ha colpito l’abilità nel lanciare rapidamente una grande quantità di prodotti innovativi che vanno via via ad ampliare la vasta gamma di soluzioni di stampa e taglio che già offre».

Il riferimento diretto è a una gamma di soluzione che spazia dalla stampa su carta, plastica, materiali rigidi e oggetti cilindrici fino alla stampa 3D.

Da qui la volontà di Drion di concentrarsi sull’equilibrio tra gli interessi locali e internazionali di Mimaki, «con l’obiettivo di fornire alla nostra rete di partner commerciali soluzioni sempre più avanzate, e tutta la formazione necessaria a condurli ai massimi livelli di successo e soddisfazione per i loro clienti».