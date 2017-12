Con Communication Valley Reply la cyber security è da premio

Per il terzo anno consecutivo Communication Valley Reply è stata nominata “Security partner of the year” da Cisco

Per il terzo anno consecutivo Cisco ha premiato Communication Valley Reply come “Partner of the Year” sulle tematiche della cyber security.

Grazie alla nuova tecnologia proprietaria di Cisco chiamata Encrypted Traffic Analytics, Communication Valley Reply riesce, infatti, con il suo Cyber Security Operation Center a bloccare gli attacchi nascosti all’interno del traffico criptato senza doverlo necessariamente decriptare, risparmiando risorse computazionali e riducendo i tempi d'intervento.

Nello specifico, machine learning e intuitive networking permettono di intercettare in modo predittivo nuove tipologie di minacce prima che queste arrivino alle applicazioni.

In tal senso, Cisco sta rivoluzionando il modo di fare cyber security e la società del gruppo Reply specializzata nell’erogazione di servizi di sicurezza gestita è da anni in prima linea al suo fianco, realizzando le principali architetture per la protezione delle aziende del nostro Paese.