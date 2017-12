Plustek fa la digitalizzazione rapida di grande formato

By

Con il nuovo Plustek OpticPro A320L dal design ergonomico, la scansione in piano per il formato A3 di un documento a colori si fa in 7,8 secondi

Sarà in vendita dai prossimi giorni in Italia con un prezzo al pubblico di 559 euro ancora da ivare il nuovo Plustek OpticPro A320L, scanner piano per il formato A3, ideale per la digitalizzazione rapida di documenti di grande formato.

Particolarmente semplice da utilizzare, l’ultimo nato è pienamente compatibile con Windows e Macintosh e si propone come soluzione ideale per biblioteche, uffici legali, copisterie, professionisti della grafica, studi tecnici e, più in generale, di tutti coloro che hanno la necessità di digitalizzare anche documenti di grandi dimensioni.

Il nuovo Plustek OpticPro A320L è, infatti, in grado effettuare la scansione di un documento A3 a 300 DPI a colori in soli 7,8 secondi, mentre i sette pulsanti di cui è dotato permettono di automatizzare altrettanti lavori e avviarli con un semplice tocco, consentendo la digitalizzazione in una sola passata di documenti fino a 30,48×43,18 cm (12’’x17’’).

Sempre grazie ai sette pulsanti “one-touch” presenti sullo scanner è, infine, possibile eseguire con un solo tocco le azioni più comuni. Fanno, infatti, parte della dotazione software anche gli applicativi per la creazione di PDF e un potente programma per l’OCR, con cui è possibile estrapolare i testi dai documenti digitalizzati.

Per garantire la massima flessibilità, Plustek mette, infine, a disposizione sia i driver TWAIN, sia quelli WIA, che assicurano una perfetta integrazione con Photoshop e ACDSee.