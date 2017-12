Da Epson una stampante fotografica A3+ salva spazio

La nuova Expression Photo XP-15000 spicca per il nuovo set di inchiostri e perché è la più piccola della sua gamma

Stampare fotografie in formato A3+ di qualità, pur avendo un ingombro ridotto. È quanto consentirà di fare, da gennaio 2018, la nuova stampante fotografica wireless Epson Expression Photo XP-15000 che, per via delle sue dimensioni compatte, potrebbe benissimo essere scambiata per una stampante in formato A4.

A garantire risultati di livello superiore ci pensa, poi, il nuovo set di inchiostri a sei colori Claria Photo HD, con il quale appassionati ed esperti di fotografia potranno ottenere una migliore qualità delle stampe.

L’inchiostro grigio di cui è dotata l’ultima nata consente, infatti, di stampare fotografie in bianco e nero caratterizzate da gradazioni più uniformi nel passaggio dalle zone in ombra a quelle in luce. A sua volta, l’inchiostro rosso assicura una più ampia gamma cromatica, per colori più realistici e brillanti.

Con la nuova XP-15000 è, inoltre, possibile stampare fino al formato A3+ su un’ampia gamma di supporti, tra cui carta ad alto spessore, cartoncino e CD/DVD, mentre una serie di funzionalità intuitive garantisce la massima praticità, come ad esempio il display LCD da 6,1 cm per una facile navigazione nei menu, un vassoio di uscita motorizzato e l’accensione automatica.

Per consentire alle persone di stampare come e quando vogliono, la stampante XP-15000 è, infine, dotata di connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct, oltre a una serie completa di opzioni per la stampa da mobile di documenti e fotografie.