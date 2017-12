Stampanti fotografiche: cresce la serie PIXMA di Canon

Canon ha presentato TS205 e TS305, due nuove stampanti della serie PIXMA per stampe di alta qualità a portata di famiglia

Stampe senza bordi, produttività potenziata, connettività Wi-Fi e connessione Bluetooth: sono queste le caratteristiche salienti sulle quali si basa l’ultimo annuncio di Canon che, ha annunciato la disponibilità – a partire da gennaio 2018 – delle nuove PIXMA TS305 e TS305.

La prima offre connettività Wi-Fi per inviare stampe di foto in formato 10 x 15 cm senza bordi direttamente da un dispositivo smart. La seconda permette di copiare e stampare o convertire in formato PDF le immagini catturate con lo smartphone, utilizzando l’esclusiva funzione Acquisisci e Copia dell’app Canon PRINT.

Per entrambe l’obiettivo si conferma offrire in soli 65 secondi fotografie ideali per qualsiasi utilizzo caratterizzate da un sistema di inchiostri Canon per la realizzazione di stampe vivaci.

Progettate pensando a produttività ed efficienza, le nuove stampanti TS205 e TS305 propongono modalità di accensione e spegnimento automatico, stampa e copia di interi documenti con un margine inferiore ridotto rispetto ai modelli precedenti, cartucce XL opzionali per ottenere una resa 2,2 volte superiore a quella delle cartucce standard.

Chiude il quadro la connettività wireless di cui è dotata la stampante PIXMA TS305, compatibile con i sistemi AirPrint e Mopria.

Sempre scaricando l’app Canon PRINT per iOS e Android e attivando la funzionalità PIXMA Cloud Link è, poi, possibile stampare dai maggiori social media e servizi cloud come Instagram o Google Drive.

Infine, il modello TS305, connesso tramite router Wi-Fi oppure senza router, in modalità Access Point garantisce una connessione continua, mentre eventuali inceppamenti ed esaurimento della carta durante la stampa sono segnalati tempestivamente quando la stampante è collegata via Bluetooth.

Sempre con il modello TS305 è possibile inviare messaggi personalizzati, utilizzando l’app Message in Print di Canon e inserire messaggi nascosti nella stampa, come testi oppure video di YouTube, in modo che solo il destinatario possa visualizzarli.