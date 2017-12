Capacità fino a 10TB per le applicazioni di videosorveglianza Toshiba

La nuova aggiunta alla Serie SV assicura un aumento del 58% della velocità di trasferimento sostenuta rispetto alla serie precedente

Con la Serie MD06ACA-V Toshiba ha annunciato una unità disco rigido da 10TB per applicazioni di sorveglianza.

L’ultima aggiunta alla propria linea Serie SV di unità disco rigido da 3,5 pollici offre modelli con una velocità di trasferimento superiore rispetto ai modelli precedenti MD04ABA-V, e il supporto per un massimo di 64 flussi di videocamera con risoluzioni più alte, per soddisfare i requisiti in evoluzione e garantire la conformità dei dati di sorveglianza.

Progettata per scenari di funzionamento in diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la Serie MD06ACA-V è particolarmente adatta per l’uso in videoregistratori digitali di sorveglianza e negli SDVR Ibridi. La Serie MD06ACA-V presenta prestazioni di accesso pari a 7.200 giri al minuto. Il modello da 10TB assicura un aumento del 58% della velocità di trasferimento sostenuta rispetto alla serie precedente.

Disponibili in capacità da 6TB, 8TB e 10TB, i nuovi modelli forniscono un’interfaccia SATA da 6Gbit/s con un buffer dinamico da 256MiB. Inoltre, i modelli MD06ACA-V supportano la tecnologia con Formato Avanzato (512e) per la compatibilità con le applicazioni e con gli ambienti operativi esistenti.

Infine, come sottolineato in una nota ufficiale da Noriaki Katakura, General Manager di Toshiba Electronics Europe, Divisione HDD: «L’inclusione della tecnologia di compensazione delle Vibrazioni Rotazionali assicura prestazioni ottimali dell'unità in configurazioni multi-baia e un’affidabilità superiore con un tempo medio al guasto (MTTF) di un milione di ore, utilizzando uno schema meccanico convenzionale».