Smart e di ultima generazione: la nuova gamma di multifunzione di Kyocera

Quattro dispositivi semplici da utilizzare e manutenere

Sono quattro le nuove soluzioni documentali per l’ufficio che ampliano la gamma di sistemi SMART multifunzione A3 a colori e monocromatici di Kyocera Document Solutions: ECOSYS M4125idn, M4132idn, M8124cidn e M8130cidn.

I nuovi sistemi Kyocera si distinguono per la semplicità di utilizzo e manutenzione e per la produttività, supportando le nuove logiche lavorative in ottica “smart working”.

La rapida connessione tra smartphone e tablet ai sistemi multifunzione tramite l’app Kyocera mobile consente di stampare e fare scansioni in modo semplice, garantendo l’utilizzo delle funzioni da remoto in completa sicurezza. Dal punto di vista della sicurezza sono diverse le funzioni native o accessorie adottate dai sistemi per assicurare la protezione dei documenti e delle informazioni, anche in virtù dell’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del nuovo regolamento europeo sulla data protection (GDPR).

I sistemi, grazie a un design ergonomico e compatto, si adattano a tutti gli ambienti di lavoro. La semplicità operativa è supportata anche dal pannello a colori touch di 7’’, che può essere personalizzato adattandosi alle esigenze delle differenti utenze di business.

La velocità motore fino a 32 ppm in B/N e 30 ppm a colori, unitamente alla risoluzione a 1.200 dpi, assicurano una produzione documentale di livello superiore, con testi nitidi e linee chiare e sottili e colori luminosi e vividi.

A tutto ciò si aggiungono le valenze GREEN che la tecnologia proprietaria ECOSYS, al suo 25° anniversario di vita, attribuisce a tali sistemi, garantendo un ridotto impatto ambientale. In modalità standby il consumo energetico è bassissimo e l’utilizzo di tamburi a lunga durata implica il solo reintegro del toner.