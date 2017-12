Sei anni di Cambium Networks

Attiva nel settore wireless a banda larga, la società collega oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo

Cambium Networks, vendor globale di riferimento di soluzioni per il wireless networking, segna il suo sesto anno di attività come fornitore sistemi di comunicazione wireless a operatori di rete e clienti industriali e aziendali in tutto il mondo.

"La domanda di connettività a banda larga continua a crescere – ha dichiarato Atul Bhatnagar, Presidente e CEO di Cambium Networks -. I nostri clienti hanno testato le soluzioni Cambium, ne hanno verificato le qualità tecniche ed economiche, e continuano a integrare la nostra tecnologia nella loro connettività end-to-end. Ogni giorno impariamo dai nostri clienti e continuiamo ad investire per sviluppare le nuove soluzioni che saranno necessarie negli anni a venire".

Durante i suoi sei anni di attività, tra le innovazioni introdotte da Cambium Networks ricordiamo:

– Connettività 4×14 Massive MU-MIMO, capace di fornire Gigabit di throughput utilizzando una piccola quantità di spettro RF

– Soluzioni per la gestione della rete wireless end-to-end basata su cloud oppure on-premise per accelerare le implementazioni e aumentare la qualità del servizio

– Reti di distribuzione economiche con elevata tolleranza alle interferenze e scalabilità per applicazioni di connettività in zone rurali

– Estensione delle reti Wi-Fi aziendali interne ed esterne per fornire una migliore copertura ad alta capacità

Recentemente riconosciuto dalla WISP Association come produttore dell'anno e per il prodotto e il servizio dell'anno, Cambium Networks lavora a stretto contatto con i fornitori di servizi in tutto il mondo, fornendo gratuitamente soluzioni di connettività per supportare istituzioni scolastiche e di soccorso in occasione di disastri naturali.

Le apparecchiature wireless a banda larga fornite da Cambium Networks hanno concretamente fatto la differenza nella vita delle persone in svariati luoghi e situazioni, quali ad esempio:

– Costruire rapidamente una rete Wi-Fi interna ed esterna per collegare i rifugiati in Grecia attraverso una partnership con Disaster Tech Lab

– Collegare scuole e centri di soccorso nell'entroterra remoto in Australia

– Abilitare una biblioteca e un centro sociale nell'Illinois rurale

– Implementare velocemente connettività a banda larga e Wi-Fi sulla scia dell'uragano Harvey