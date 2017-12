Disponibile in Europa la Happy Hacking Keyboard

La tastiera ergonomica per programmatori studiata da Fujitsu

PFU (EMEA) Limited, controllata Fujitsu, introduce sul mercato Happy Hacking Keyboard Professional2 (HHKB Pro2). Sviluppata per i programmatori, è una innovativa tastiera dal design minimale che offre un layout ridotto per un'esperienza di digitazione rapida ed efficace.

Compatta e minimal

La tastiera HHKB Pro2 non è il solito gadget per fanatici del computer, ma il risultato di un’approfondita ricerca in collaborazione con il Professor Eiiti Wada, noto informatico giapponese. La configurazione compatta dei 60 tasti consente alle mani di raggiungere rapidamente qualsiasi tasto senza spostamenti, incidendo positivamente su velocità, efficienza e comfort. Grazie ad una serie di intuitivi livelli di funzione, il layout ridotto è in realtà più ergonomico rispetto alle tastiere tradizionali, caratteristica molto apprezzata dai numerosi fan negli ultimi 20 anni.

Massima esperienza di scrittura

La tastiera HHKB Pro2 integra gli switch più rifiniti e lisci sul mercato. Questi sensori elettrostatici capacitivi, prodotti dell'azienda giapponese Topre, eliminano i fastidiosi rimbalzi dei tasti fornendo una risposta altamente confortevole e un piacevole suono. L'eliminazione del tastierino numerico consente all’utente di avvicinare il mouse alla mano, riducendo il movimento richiesto della spalla. Grazie al design compatto, inoltre, è possibile liberare spazio sulla scrivania per creare un contesto di lavoro più organizzato.



Bella e costruita per durare

La combinazione di colori nero/grigio scuro conferisce all’Happy Hacking Keyboard Professional2 un look elegante. I caratteri presenti sui tasti sono stampati a sublimazione per evitare che si cancellino nel tempo. La totale assenza di scricchiolii e il feedback uniforme sono il frutto di una elevata selezione dei materiali di alta qualità.



Compatibile con Pc e Mac

La tastiera è compatibile con PC e Mac. Gli utenti possono personalizzare le operazioni dei tasti per adattarli alle proprie necessità utilizzando i DIP-switch presenti sul retro della tastiera. Il cavo – lungo 1,8 metri – può essere rimosso per una migliore portabilità, mentre l’inclinazione della tastiera può essere regolata su tre diversi livelli, in base alle preferenze dell'utente. La tastiera presenta inoltre due pratiche porte USB per collegare una pendrive o altri dispositivi.