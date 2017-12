La famiglia Maxwell di Gigaset certificata sulla piattaforma BroadSoft

Tutta la linea di prodotti Gigaset per i professionisti è ora certificata: dai dispositivi desktop a quelli DECT

La famiglia Maxwell di Gigaset è stata certificata sulla piattaforma BroadSoft: con la certificazione del Maxwell Basic, del Maxwell 3 e del Maxwell 2, infatti, tutta la gamma Gigaset pro è ora certificata per la piattaforma, dai telefoni desktop fino ai sistemi IP DECT per i dispositivi cordless.

Già nel 2012 Gigaset, fornitore di soluzioni professionali per la comunicazione delle pmi, aveva certificato una parte dei suoi prodotti sulla piattaforma BroadSoft. Con tante nuove funzionalità migliorate e con l’aggiunta di nuovi prodotti – come il nuovo telefono IP desktop Maxwell 2 – la necessità di interoperabilità è però aumentata ulteriormente. E’ stato così certificato anche l’autoprovisioning, che permette una facile installazione dei terminali. Grazie al loro funzionamento sulla piattaforma software Gigaset pro, tutti i prodotti offrono inoltre una facilità di utilizzo ottimale.

Eric Baremans, Direttore dell’Interoperabilità e del Supporto Tecnico alle Vendite di Gigaset Communications afferma: “Con il nostro livello di interoperabilità BroadSoft siamo pronti per il futuro. Con i suoi servizi, BroadSoft raggiunge la maggior parte del mercato cloud PBX. Siamo molto entusiasti che i nostri prodotti di qualità tedesca possano essere offerti in combinazione a queste soluzioni cloud PBX e di Unified Communnication. D’ora in poi possiamo offrire sia ai rivenditori che agli utenti finali una gamma completa di telefoni IP desktop e IP DECT adatti alle migliori piattaforme.”

Kai Froese, Direttore Business e Soluzioni di Connettività presso Gigaset Communications spiega: “L’interazione con BroadSoft costituisce un grande vantaggio strategico. Gli utenti finali non cercano solo il prodotto, bensì la soluzione di comunicazione. Per questo motivo i provider di servizi internet preferiscono offrire una gamma di prodotti completa combinata con le giuste piattaforme. Visto che la vendita di soluzioni è uno dei nostri punti focali più importanti per gli anni a venire, investiamo molto tempo nello sviluppo della nostra Piattaforma Software Gigaset pro. Una squadra formata da più di cento persone ha lavorato sodo su questa piattaforma per garantire un livello di interoperabilità premium. Ora siamo in grado di implementare le caratteristiche ancora più velocemente e di offrire un sostegno ancora migliore ai nostri Partner e agli utenti finali.”