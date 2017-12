Panasonic Visual Academy è fornitore RU nel programma CTS

L’accreditamento di Avixa permetterà ai partner AV di Panasonic di accumulare Renewal Unit nell’ambito del programma internazionale

È un ambito riconoscimento professionale riservato agli specialisti delle tecnologie nel settore AV quello ottenuto da Panasonic che ha visto riconoscere alla propria Visual Academy l’accreditamento AVIXA.

Precedentemente nota come InfoComm International, quest’ultima gestisce il programma CTS da più di 30 anni, con oltre 11.000 membri accreditati in tutto il mondo.

Per tutti, c’è la l’opportunità di accumulare Renewal Unit (RU) nell’ambito del programma internazionale Certified Technology Specialist per il quale è previsto anche un importante ciclo di formazione continua.

Per mantenere l’accreditamento tutti i membri CTS devono, infatti, seguire regolarmente corsi di formazione e, da oggi, la partecipazione ai corsi di formazione sulle tecnologie visive organizzati da Panasonic consentirà agli operatori di accumulare crediti validi per il programma.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Pamela Taggart, Senior Director of Development per l’Europa di AVIXA: «L’aver acquisito lo status di fornitore RU dimostra pienamente l’impegno profuso da Panasonic nell’erogare formazione accreditata di alto livello. La certificazione CTS si sta diffondendo in tutta Europa e, del resto, questa tendenza si allinea con l’esigenza sempre più sentita dalle aziende di distinguersi dalla concorrenza».

Come ricordato da Siegmar Küll, Panasonic European Training Manager: «Per partecipare a Panasonic Visual Academy e accumulare punti CTS è necessario essere registrati al Programma riservato ai partner Panasonic, che offre una serie di vantaggi aggiuntivi tra cui l’accesso gratuito a moduli di formazione online e a un database di informazioni su prodotti e di documenti tecnici».