Epson PaperLab vince il Good Design Gold Award 2017

Il riconoscimento premia da oltre 50 anni i prodotti con il migliore design

Epson PaperLab A-8000, un sistema per il riciclo a secco della carta in ufficio, ha ricevuto il Good Design Gold Award 2017 (METI Minister Award), un importante riconoscimento che viene conferito dalla giuria di esperti del Good Design Award al prodotto con il miglior design tra i "Best 100", ovvero i 100 progetti che hanno conquistato il Good Design Award 2017 (su 4.495 candidati iniziali).

Il vincitore viene selezionato sulla scorta di alcuni criteri di valutazione riguardanti molteplici aspetti, tra cui le potenzialità del prodotto come soluzione per i problemi sociali, l'applicabilità futura e il livello di completezza.

"Questa è la prima volta che Epson riceve il Good Design Gold Award – ha commentato Masahiko Kobayashi, responsabile della progettazione di PaperLab A-8000 presso il Manufacturing Process Technology Development Department di Epson – un premio che sostiene il nostro impegno a promuovere una società senza rifiuti e che riconosce il grande lavoro di pianificazione e progettazione dietro al sistema PaperLab inteso come prodotto in grado di fornire valore. PaperLab rappresenta la nostra volontà di aprire la strada in nuovi mercati. Personalmente mi impegnerò a sviluppare ulteriormente questo prodotto in modo da ampliarne il business."