Liferay rafforza il programma di canale

Punta sul valore e sulla relazione con i partner

Liferay, produttore di software finalizzato alla creazione di esperienza digitali enterprise, conferma l’impegno nei confronti dei partner con novità volte a supportarli nell’espansione della loro proposta a valore, ad aumentare la profittabilità e sfruttare gli elementi differenzianti di Liferay come piattaforma di esperienza digitale, mantenendo la personalizzazione, la qualità e il focus come chiave del successo del programma.

In Italia l’azienda può oggi contare su una comunità di 9 partner, cresciuta del 50% negli ultimi due anni, che ha permesso a Liferay di raggiungere i suoi obiettivi di penetrazione, capillarità regionale e di diversificazione, oltre a consentirle di servire in modo adeguato il crescente numero di organizzazioni di tutti i settori che si affidano alla tecnologia Liferay.

“Siamo molto soddisfatti dell’evoluzione e del lavoro che i nostri partner svolgono sul campo tutti i giorni – commenta Andrea Diazzi, Business Development Manager Liferay Italia -. Il numero di clienti è aumentato in modo significativo negli ultimi anni ed era quindi logico che la nostra rete di partner crescesse di pari passo, non solo in termini numerici, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle competenze tecnologiche, uno dei valori fondamentali che caratterizzano il nostro canale. Il consolidamento della nostra rete di partner a valore fa sì che oggi possiamo contare con un supporto di qualità per poter contintuare ad affrontare qualsiasi tipologia di progetto in qualunque settore di mercato”.

Il successo del canale? La garanzia di valore per i clienti

I partner di Liferay sviluppano progetti di trasformazione digitale in aziende grandi e medie di tutti i settori, soddisfacendo richieste in termini di conoscenza e capacità tecnologiche. “Per noi quello che conta è la qualità del canale, non la quantità – spiega Diazzi -. Per questo motivo, in Liferay non cerchiamo partnership ad hoc, ma alleanze strategiche che ci permettano di orientare le azioni commerciali verso gli obiettivi e il posizionamento dell’azienda. Fondamentali quindi il know how sul prodotto e l’esperienza nello sviluppo di progetti, anche complessi”.

Diazzi sottolinea capillarità e specializzazione del canale: “Da un lato possiamo coprire l’intero territorio nazionale, dall’altro contiamo su partner di varie dimensioni e caratteristiche, estremamente specializzati sulla tecnologia, che consentono di soddisfare le esigenze di ogni tipo di cliente”.

Spinta sul programma di canale

In Liferay sono consapevoli dell’importanza e del valore che il canale riveste. In linea con un’evoluzione e un miglioramento costanti, la società ha deciso di potenziare quest’area della sua organizzazione. “L’obiettivo è quello di attrarre e trattenere i partner che apportano valore”, chiarisce Diazzi. Per questo motivo Liferay ha in programma una serie di miglioramenti al programma di canale che entreranno in vigore nel 2018, e che sono orientati a semplificare il rapporto con i partner, facilitarne la formazione e allineare gli obiettivi commerciali tra reseller.