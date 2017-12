Monitor Full HD e QHD curvi nel 2018 di AOC

Alla Serie PDS, resa unica dal design concettualizzato con lo Studio F. A. Porsche, si affianca una ricca offerta per tutti i gusti

Uno straordinario look concettualizzato in collaborazione con il famoso studio di design Studio F. A. Porsche rendono la Serie PDS di AOC il non plus ultra del monitor.

Le soluzioni da 24’’ PDS241 e quella da 27’’ PDS271 già annunciate sul possiedono il profilo più sottile mai realizzato in un monitor, pari a soli 5,2 mm, e sono dotate di pannelli IPS di ultima generazione con risoluzione Full HD, tempo di risposta di 4 ms GtG e gamma cromatica che copre il 100% dello spazio colore sRGB e il 90% del supporto NTSC.

A sua volta, la Serie AGON propone esperienze di gioco mozzafiato grazie a un monitor da gaming che offrono, come nel caso del modello AG322QCX lanciato la scorsa estate, un pannello VA da 31,5’’ con risoluzione 2560 x 1440 (QHD) per un contrasto statico da 3000:1, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto FreeSync per un’esperienza di gioco più fluida possibile.

Per un’esperienza ancora più immersiva, i gamer devono dare un’occhiata all’AG352UCG con i suoi 21:9 di aspect ratio. La sua risoluzione ultra-wide 3440×1440 (UWQHD) regala un’esperienza ancora più immersiva del “fratello” in 16:9, avvolgendo l’intero campo visivo dell’utente con la sua curvatura 2000R. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il supporto G-SYNC assicurano sessioni di gioco fluide, senza fenomeni di tearing e di stuttering.

Infine, per l’utilizzo di tutti i giorni, per i contenuti multimediali o per l’ufficio, AOC ha tirato a lucido la sua linea B2B con la nuova Serie 90.

Si tratta di monitor che, proposti nei tagli da 23,8’’ o 27’’, sono dotati di piedistallo semplice o completamente regolabile, pannelli IPS di ultima generazione dotati di cornice “frameless” sui tre lati per portare un tocco di eleganza e modernità sia in ufficio sia a casa.

Inoltre, si prestano a incredibili configurazioni multiple senza gap tra le unità. Il modello di punta, il Q2790PQU è dotato di risoluzione QHD (1440p), mentre tutti gli altri modelli hanno risoluzione Full HD (1080p). Alcuni sono dotati anche di hub USB 3.0, che facilita la connessione di periferiche esterne, quali chiavette USB e una porta USB per la ricarica rapida per i dispositivi mobili.