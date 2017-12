Dell EMC: nuovi server PowerEdge per l’HCI

La 14esima generazione mette a disposizione delle appliance HCI di Dell EMC ulteriori livelli di prestazioni e configurazioni possibili

Grazie alla disponibilità delle nuove appliance HCI basate sui nuovi server Dell EMC PowerEdge di 14a generazione, il portafoglio hyper-converged infrastructure (HCI) di Dell EMC può contare su una importante spinta.

L'ultima piattaforma server PowerEdge, progettata e ottimizzata per ambienti HCI, permette ai clienti di ogni dimensione di raggiungere livelli di prestazioni ancora più elevati e certi, al fine di implementare una vasta gamma di applicazioni software mission-critical sulle appliance Dell EMC VxRail e XC Series.

Importanti migliorie con Dell EMC VxRail e XC Series e i server PowerEdge di 14a generazione

I server Dell EMC PowerEdge di 14a generazione, basati sulla Intel Xeon Processor Scalable Family, integrano al proprio interno 150 requisiti custom per il Software-Defined Storage (SDS), così da risultare particolarmente ottimizzati per le esigenze degli ambienti HCI. Gli accorgimenti presenti comprendono un miglior supporto delle unità SSD nei deployment scale-out, una inizializzazione più veloce con una gestione razionalizzata del data storage, superiori capacità di raffreddamento dei drive per aumentarne l’affidabilità e, in maniera opzionale, interfacce utente comuni su server e piattaforme HCI per le funzionalità di systems management di Dell EMC.

Il nuovo portafoglio delle appliance HCI di Dell EMC mette a disposizione dei clienti un accesso significativamente più rapido ai dati e alle applicazioni, grazie al maggior numero di core, alla più alta frequenza di clock, alla superiore quantità di canali di memoria a più alta frequenza, con una potenza di calcolo fino a 1,7 volte maggiore e con una bandwidth interna fin del 62% più elevata.

L’offerta in ambito HCI di Dell EMC include due linee di prodotto: