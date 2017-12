Partnership Panasonic – SOTI per dispositivi rugged con minori tempi di inattività

SOTI ha certificato il Toughpad FZ-N1

La partnership tra Panasonic e SOTI, provider di soluzioni di management per dispositivi mobili e IoT, si stringe. Panasonic ha infatti annunciato la recente certificazione da parte di SOTI del Toughpad FZ-N1, il device pensato per corrieri, servizi postali, magazzini, retail, industria manifatturiera, servizi sul campo e di pronto intervento che sta guidando l’entrata di Panasonic nel mercato dei dispositivi rugged handheld. Grazie al lettore barcode posteriore integrato e angolato – studiato per proteggere da sforzi ripetuti e aumentare la produttività – oltre che alle funzionalità dati e voce, sta velocemente diventando il dispositivo rugged handheld più scelto nella categoria di riferimento.

Il Toughpad FZ-N1 Panasonic dispone dell’integrazione dell’app MobiControl Stage SOTI; i responsabili IT possono usare MobiControl Stage per definire tutti i parametri chiave dei device per l’utilizzo sul campo, comprese le applicazioni disponibili, le reti di comunicazione preferite e le impostazioni di sicurezza. L’app MobiControl Stage genera quindi un codice a barre da utilizzare nella configurazione di tutti i dispositivi futuri: per replicare la configurazione su ciascun nuovo dispositivo handheld, basterà accenderlo, aprire il programma locale MobiControl Stage e scannerizzarlo. In pochi secondi, MobiControl Stage riprodurrà automaticamente la configurazione sul nuovo dispositivo.

Questa funzionalità offre alle aziende molteplici vantaggi al momento di distribuire nuovi dispositivi o quando è necessario ripristinare o sostituire i device a seguito di una riparazione. I clienti o i rivenditori possono ad esempio conservare una copia della configurazione barcode e inviare dispositivi pre-configurati direttamente ai lavoratori sul campo, riducendo drasticamente i tempi di inattività.

Oltre alla certificazione SOTI, Panasonic è anche stata insignita del premio SOTI “OEM Partner of the Year” in occasione della conferenza SOTI Sync alle Cascate del Niagara in Canada. Gli award dedicati ai partner SOTI premiano l’eccellenza nel guidare l’innovazione in ambito di mobilità aziendale, oltre agli incrementi di fatturato e installazioni. SOTI ha attualmente 150 partner OEM.