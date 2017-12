VIA abilita nuove soluzioni in ambito IIoT

La presentazione a Embedded World 2018 del modulo VIA SOM-9X20 con processore Qualcomm Snapdragon aprirà nuove prospettive

Si chiama VIA SOM-9X20 ed è un modulo altamente integrato dal design compatto che abilita lo sviluppo di nuove soluzioni IoT in ambito industriale quello annunciato da VIA Technologies, che ha fissato per l’Embedded World 2018 previsto il 27 febbraio 2018 a Norimberga, il lancio ufficiale.

Dotato di processore Qualcomm Snapdragon 820, VIA SOM-9X20 è un modulo dal design compatto che sfrutta le prestazioni avanzate e il basso consumo energetico del processore Snapdragon 820.

Diventa così possibile accelerare lo sviluppo di soluzioni IoT e di applicazioni industriali, come sistemi HMI e digital signage, soluzioni di video sorveglianza e video conferenza per supportare al meglio le ultime tendenze nello sviluppo di applicazioni mission-critical.

Come riportato da Richard Brown, VP International Marketing, VIA Technologies: «Grazie al design compatto e alle numerose opzioni di connettività, il modulo VIA SOM-9X20 può essere facilmente personalizzato e integrato in un’ampia gamma di soluzioni».

In tal senso, in occasione della manifestazione del prossimo anno, oltre al nuovo modulo, VIA ha intenzione di presentare anche una serie di prodotti adatti allo sviluppo di soluzioni HMI e IoT per il trasporto intelligente e la smart city.

Il riferimento va anche a VIA Alegro 100, router gateway per sistemi IoT domestici progettato per essere il centro nevralgico della smart home, e per questo certificato OCF (Open Connectivity Foundation) al fine di supportare tutti gli standard wireless più diffusi e garantisce una comunicazione stabile tra tutti i dispositivi collegati.

A sua volta, grazie alle numerose funzionalità video, alle prestazioni grafiche Ultra HD 3D, al supporto per HTML 5 e touch screen, VIA ALTA DS 4K è una soluzione digital signage per Android altamente personalizzabile e conveniente, adatta a numerose applicazioni multimediali interattive in ambito retail.

Parliamo di chioschi informativi, sistemi di pagamento POS, contatori ingresso/uscita e installazioni digital signage, mentre i connettori Dual Ethernet di cui è dotata la soluzione consentono l’installazione di una telecamera IP, in grado di gestire contenuti video in tempo reale, sial in locale che su cloud.

Infine, VIA ArtiGo A600 è un sistema fanless dal design ultracompatto con una sezione I/O ricca di funzionalità per rispondere alle esigenze di applicazioni Enterprise IoT e M2M che richiedono prestazioni affidabili a basso consumo energetico.