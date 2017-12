Genesys collabora con i giganti della telefonia per creare soluzioni di Customer Experience integrate

By

Le principali compagnie telefoniche stanno espandendo il loro portfolio prodotti grazie alla soluzione cloud di customer engagement PureCloud, ampliando le opportunità di profitto



Genesys, specialista nella customer experience omnicanale e nelle soluzioni di contact center, ha presentato un nuovo canale di rivendita globale per Genesys PureCloud per rispondere alle richieste dei clienti internazionali. Il programma è stato pensato per offrire a grandi società di telefonia nazionali e multinazionali nuove possibilità di profitto nel mercato cloud e, allo stesso tempo, consentire a Genesys di consolidare a livello globale l’utilizzo della sua soluzione cloud di customer engagement.

Questa strategia sta rapidamente prendendo piede in tutto il mondo e attualmente tra i rivenditori di PureCloud si annoverano giganti della telefonia come Telefónica, Telstra, Swisscom e TDC Group.

"Le relazioni coi rivenditori nel settore telecomunicazioni sono una componente fondamentale della strategia di crescita di PureCloud – dichiara Brian Bischoff, Senior Vice President of PureCloud Commercial Operations -. Ci stiamo impegnando a livello globale nell’espandere il network di società di telecomunicazioni, permettendo ai diversi gestori telefonici di distribuire localmente servizi cloud di valore. Accrescendo il loro attuale portfolio prodotti con PureCloud, i nostri partner godranno immediatamente di un vantaggio competitivo sul mercato”.

La crescente domanda di soluzioni cloud ne sta incoraggiando l’adozione rapida. Genesys offre alle compagnie telefoniche la possibilità di combinare PureCloud con soluzioni vocali o altri prodotti complementari già presenti nel loro portfolio. Le compagnie possono offrire ai clienti servizi di sviluppo, supporto di qualità premium e le risorse necessarie per creare integrazioni e personalizzazioni.

PureCloud è costruita su una moderna infrastruttura a microservizi, che offre funzionalità di customer engagement e collaborazione tra dipendenti. Oggi PureCloud ha centinaia di clienti attivi in un vasto numero di settori, come retail, finanza, assicurazioni e sanità. Scalabilità, flessibilità e rapida implementazione rendono PureCloud una soluzione di grande valore e a basso rischio per le aziende che vogliono spostare le loro attività di contact center su cloud.