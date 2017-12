Tecnologia sotto l’albero: da Prink in omaggio il Prink Phonewatch

Dal 27 novembre al 31 dicembre il distributore di cartucce e toner propone una nuova operazione a premio con omaggio certo

Dopo la promozione di fine anno per le stampanti Pantum, ora Prink , distributore di cartucce e toner per stampanti, in previsione delle festività natalizie, promuove una nuova iniziativa per i propri clienti con un’operazione a premio con omaggio certo (il Prink Phonewatch).

Con questa iniziativa, i clienti del brand acquistando almeno due cartucce o toner per la stessa stampante dei marchi Prink, HP, EPSON, BROTHER, XEROX o PANTUM, a fronte di una spesa minima pari a Euro 50.00, riceveranno in omaggio il Prink Phonewatch.

Il neo smartphone da polso di Prink potrà, inoltre, essere acquistato al prezzo speciale pari a Euro 9,90 con l’acquisto della stampante Prink Prima ECO. In alternativa, il noto marchio di stampanti, prevede l’acquisto del Phonewatch per i propri clienti al prezzo di Euro 29,90 negli appositi punti vendita.

L’orologio di casa Prink, oltre alle innumerevoli funzionalità offre ai propri acquirenti due importanti novità: uno slot apposito per l’inserimento della SIM Card integrando, in questo modo, le funzioni di un vero e proprio cellulare con cui telefonare ed inviare SMS, ed una innovativa fotocamera interna integrata. Quest’ultima, non solo consente di scattare fotografie di elevata qualità ma anche di salvarle nella memoria di una micro SD presente nel dispositivo.