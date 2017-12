Storage QSAN per i clienti Arrow in Italia e Francia

Arrow Electronics Italia ha annunciato la distribuzione dell’intera gamma di soluzioni storage del vendor lungo lo Stivale e Oltralpe

Specializzata nella progettazione e produzione di tecnologie di storage di classe enterprise in grado di garantire elevate prestazioni, scalabilità, massima protezione dei dati e una gestione delle archiviazioni agile e completa, QSAN Technology ha allargato la rosa dei partner distributivi annunciando un nuovo accordo con Arrow Electronics Italia.

Quest’ultima andrà ad arricchire il proprio portfolio distribuendo le soluzioni QSAN in Italia e in Francia, attraverso la rete di rivenditori e system integrator presenti sul territorio.

Farlo proponendo sistemi storage, soluzioni per il backup e SAN progettati per aziende di ogni dimensione, permetterà ai clienti del distributore di garantire tecnologie all’avanguardia nella creazione di infrastrutture storage agili, flessibili e scalabili.

Sul mercato da oltre dieci anni, la gamma QSAN include soluzioni in grado di soddisfare numerose tipologie di applicazione in modo efficiente e performante come, ad esempio, la condivisone di dati, il backup, la virtualizzazione e la videosorveglianza.

Come riferito in una nota ufficiale da Simone Ceccano, Sales Manager di QSAN Technology in Italia: «Siamo certi che la collaborazione con Arrow ci permetterà di ampliare il nostro raggio d’azione in Italia e di potenziare la nostra rete di reseller, grazie alla consolidata filiera di canale costruita in 15 anni di attività dal distributore. La professionalità e le competenze offerte dal team Arrow ci supporteranno nella creazione di nuove opportunità di business e di importanti progetti nel mondo dello storage».