Sicurezza di stampa: quella KYOCERA è da Major Player

Secondo un Report IDC MarketScape, la proposta di KYOCERA Document Solutions risulta ottimale in una serie di aspetti

KYOCERA Document Solutions è stata riconosciuta da IDC MarketScape quale “Major Player” per la vasta gamma di soluzioni e servizi di sicurezza offerti attraverso un’ampia varietà di modelli e piattaforme.

Nella ricerca Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2017 Vendor Assessment, lo specialista nelle soluzioni documentali per l’ufficio è stata valutata in base alle capacità e alle strategie aziendali comparate tra diversi fornitori globali del mercato delle soluzioni e servizi di sicurezza.

Analizzando la sicurezza delle infrastrutture di stampa e documentali del cliente per identificare offerte di valore e strategie ben integrate per consolidare gli ambienti di stampa e proteggere l’accesso alle informazioni business-critical, la proposta di KYOCERA Document Solutions è risultata ottimale in una serie di aspetti.

Grazie alle acquisizioni di Ceyoniq (nel 2015) e di DataBank (2017), la società ha, infatti, migliorato ulteriormente le offerte nell’ECM e nell’ambito della sicurezza per specifiche business application e mercati verticali quali governo, finanza, farmaceutico, istruzione e media.

Sempre secondo la ricerca IDC MarketScape, la strategia KYOCERA in ambito sicurezza consegue la protezione dell’infrastruttura di stampa e documentale in diversi ambienti chiave, tra cui protezione a livello di dispositivo, autenticazione utente, gestione dei contenuti, conformità agli standard e servizi di consulenza. Il report ha, inoltre, rilevato che i punti di forza di KYOCERA Document Solutions includono un portafoglio completo di soluzioni di security basato su tecnologia proprietaria e il supporto per le soluzioni dei partner.