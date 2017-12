Tech Data tra le “Top 20 IT Training Companies 2017”

Il VAD è l’unico distributore IT presente nella prestigiosa lista stilata dalla statunitense Training Industry

L’organizzazione statunitense Training Industry ha inserito Tech Data nella lista “Top 20 IT Training Companies 2017”, il riconoscimento annuale proposto dall’organizzazione impegnata nel monitoraggio e nella selezione dei migliori servizi di formazione IT nel mondo.

A ricordare come, nel 2017, Tech Data sia stata anche l’unico distributore IT presente nella prestigiosa lista che al suo interno comprende le prime 20 società che si sono contraddistinte per la qualità della loro offerta formativa IT a livello globale, è una nota ufficiale a suggello dell’impegno del Team Academy di Tech Data.

Il servizio formativo messo in campo da quest’ultima è stato valutato sulla base di criteri di selezione quali: ampiezza e qualità dei contenuti dei corsi di formazione IT; leadership e innovazione nella formazione IT; dimensioni dell’azienda e potenziale di crescita; forza dei clienti; copertura geografica.

Per Cristina Campominosi, BU Manager, Tech Data Academy, Italia; «Essere presenti anche quest’anno nella lista delle “Top 20 IT Training Companies 2017” ci rende orgogliosi, mentre comparire come l’unico distributore IT conferma che i nostri clienti ci identificano come un fornitore globale di soluzioni e di servizi di formazione e la loro fiducia ci stimola sempre di più a fare meglio. Mantenere il nostro standard qualitativo, incrementare la nostra offerta con nuovi vendor e investire in nuovi progetti è l’impegno che ci guiderà il prossimo anno».