Eaton porta in Italia xStorage Home

Un sistema all-in-one per l’accumulo di energia da fotovoltaico per il mercato residenziale

Eaton, fornitore di soluzioni per la gestione dell’energia, lancia in Italia xStorage Home, una soluzione che concentra in un unico sistema i diversi aspetti e le varie esigenze legati alla conversione dell’energia da fotovoltaico, all’accumulo dell’energia e alla gestione dei flussi energetici.

xStorage Home si distingue soprattutto per versatilità e flessibilità di installazione: infatti, l’inverter ibrido di cui dispone può gestire i flussi energetici in modo del tutto bidirezionale, rendendone possibile l’installazione in ogni configurazione d’impianto (connessione lato DC o AC, in un impianto nuovo o nel retrofit di uno esistente). Il nuovo sistema di Eaton è però molto più di una semplice “batteria”: si tratta, infatti, un inverter fotovoltaico evoluto che integra anche le funzioni di inverter batteria (“carica batteria”) connesso al Battery Pack integrato e che gestisce ed ottimizza tutti i flussi energetici verso le utenze e da e verso la rete.

Il vantaggio di xStorage è che permette di massimizzare l’autoconsumo dell’energia proveniente dal fotovoltaico offrendo agli utenti significativi risparmi sulla bolletta, che possono fruire dell’energia autoprodotta durante l’intero arco della giornata (anche di notte quindi o durante picchi di richiesta o nelle fasce orarie a tariffa energetica elevata) e quando i consumi realmente lo richiedono. Inoltre, il sistema è già pronto per la fornitura dei cosiddetti servizi di rete: il singolo proprietario di casa potrà trasformarsi da consumatore a produttore offrendo ai gestori della rete (e ai futuri “aggregatori”) servizi di regolazione della frequenza, contribuendo al bilanciamento del carico sulla rete.

Per la componente batteria Eaton si è rivolta alla casa automobilistica Nissan.