Computer Gross con IBM anche nei servizi a valore

Annunciata una nuova unità di business per affiancare il canale nei progetti di trasformazione digitale

Computer Gross e IBM insieme anche nei servizi a valore: è stata annunciata la nuova business unit per affiancare il canale nei progetti di trasformazione digitale.

Un'altra tappa nella partnership storica tra le due realtà, iniziata nel 1994 e culminata oggi nell’aggiunta del portafoglio IBM proposto da Computer Gross anche di servizi di consulenza, progettuali, realizzativi e di gestione. Quei servizi che sono ‘a valore’ per permettere alle imprese di realizzare quella trasformazione del business che passa attraverso la trasformazione digitale.

“L’obiettivo è quello di accompagnare le aziende, attraverso i partner IBM di CGI, nei progetti di trasformazione digitale. Per questo da oggi offriamo assieme le migliori competenze ed esperienze nella realizzazione di ambienti cloud pubblici, privati, ibrid e integrati, nella gestione di data center e di infrastrutture e nei servizi di resilienza e di workplace – afferma Stefano Gamboni, Responsabile dei Servizi per le Infrastrutture di IBM Italia -. Grazie a questo modello. Computer Gross e IBM creano quanto serve dal punto di vista informatico per abilitare modelli di business innovativi e agili, basati su Asset ‘as a service’. I partner – conclude il manager – non solo rimangono al centro della scena, ma diventano veri e propri protagonisti, svolgendo verso i propri clienti quel nuovo ruolo di 'Service Integrator'; in grado di integrare le soluzioni e i servizi di IBM con i propri”.