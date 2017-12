Praim migliora le prestazioni in ambito multimedia e UC

By

Annunciato, con la nuova versione 10.2.6 del sistema operativo ThinOX, il supporto a Cisco Jabber sui dispositivi Praim

Praim ha annunciato la compatibilità dei propri Thin Client dotati di sistema operativo Praim ThinOX con Cisco Virtualization Experience Media Engine.

Disponibile gratuitamente sul sito Praim come add-on del sistema Praim ThinOX versione 10.2.6, Cisco VXME per Praim ThinOX è ora distribuito in maniera semplice attraverso la console di gestione centralizzata ThinMan.

L’integrazione con la componente della piattaforma di Unified Communication Jabber consente all’intera gamma dei dispositivi Praim ThinOX e Windows Embedded di supportare la soluzione Cisco Jabber, garantendo agli utenti un’esperienza di audio e video conferencing di altissima qualità nei sistemi virtualizzati.

Inoltre, attraverso il supporto VXME gli utenti possono utilizzare Cisco Jabber in ambienti virtualizzati Citrix XenDesktop o Citrix XenApp published desktop, mentre l’add-on Cisco VXME può essere utilizzato anche con ThinOX4PC, la soluzione software progettata per trasformare i pc in veri e propri Thin Client.