Il Brand danese Podspeakers presenta il nuovo MicroPod Wireless

By

Il nuovo MicroPod è il primo modello di una serie portatile ed innovativa di Podspeaker dotati di Bluetooth e batteria inclusa

A cura dello Studio NeuroMarketing MORE MARKETING SRL – titolare@mmarketing.it

I Podspeakers originali sono tra i diffusori più conosciuti al mondo e vere icone di design. Sin dal primo lancio, fatto da B&W nel 1990, i Podspeakers sono diventati un punto di riferimento per chi si vuole discostare dalle convenzionali ’forme a scatola’.

Uno è incredibile – due è una rivoluzione acustica

Il nuovo MicroPod Bluetooth MKII è disponibile con l’ultima tecnologia Bluetooth e aggiornato con la funzione True Wireless (TWS) per l’accoppiamento stereo in wireless.

MicroPod Bluetooth MKII può essere usato come diffusore singolo, garantendo un’esperienza di musica eccellente ed unica. Ma il massimo lo si ottiene con due MicroPods dove l’esperienza stereo trova la sua completezza più eccelsa, grazie anche alla semplicità della funzione True Wireless stereo per l’accoppiamento via wireless dei diffusori.

Standalone – E portatile

MicroPod Bluetooth MKII è il primo diffusore stand-alone nella serie Podspeakers. E’ dotato di una batteria inclusa per poter funzionare fino oltre 10 ore, comodo per chi intende portarsi la musica con sé in qualsiasi ambiente si trovi.

Design classico – Tecnologia moderna

Il primo MicroPod fu promosso nel 2001. Dal punto di vista del design riprende l’iconico MiniPod ma, come suggerisce il nome stesso, di forma leggermente più contenuta. Le dimensioni ridotte del prodotto lo rendono incredibilmente ideale per scrivanie o mensole. Simpatici effetti ottici dovuti dai ‘leggeri supporti’, permettono al diffusore di ‘galleggiare’ liberamente nella stanza o di restare ‘appeso’ al muro grazie al supporto opzionale.

L’innovativo MicroPod Bluetooth MKII usa forme familiari ma, a differenza del primo MicroPod lanciato nel 2001, il nuovo diffusore riflette lo sviluppo tecnologico, promuovendosi come attivo e wireless al 100%.

MicroPod Bluetooth MKII è disponibile in tre varianti di colore: Rosso opaco, Nero opaco e Bianco satinato.

MicroPod Bluetooth MKII – Caratteristiche:

Batteria inclusa – funziona fino a oltre 10 ore

Supporto True Wireless stereo – uno è incredibile, due è una rivoluzione acustica

Stand-alone HiFi Bluetooth Speaker

Disponibile in tre colori moderni

Supporti a tre ‘gambe’ inclusi

Anche in questo caso, EET Europarts è leader in termini di qualità e design.