Wildix Worldwide Convention 2018, appuntamento a Venezia

Il 12 gennaio attesi circa 400, tra system integrator, installatori telefonici e partner tecnologici Wildix da tutto il mondo

Sarà a gennaio, sarà a Venezia e sarà la decima edizione per la Wildix Worldwide Convention chiamata a riunire in laguna i migliori partner di tutto il mondo per fare il punto sugli sviluppi delle Unified Communications e dei servizi di UC&C nel cloud.

Il primo vero e proprio summit sulle Unified Communication promosso dalla multinazionale specializzata in UC browser-based e nelle soluzioni VoIP introdurrà anche l’emergente concetto di Huddle Room per spazi di lavoro sempre più efficienti e semplificati, nonché le novità tecniche e le strategie marketing affinate per una migliore competizione sul mercato.

Le previsioni degli analisti in merito alle tecnologie di Unified Communication parlano, infatti, di un valore destinato, entro il 2022, a superare i 18,6 miliardi di dollari e che non lascia indifferente né Wildix né il suo canale.

In circa 400, tra system integrator, installatori telefonici e partner tecnologici provenienti da Europa, Stati Uniti e Oriente, presenzieranno alla giornata-evento per discutere approfonditamente degli sviluppi delle Unified Communications e dei servizi di UC&C nel cloud.

Per Wildix sarà anche l’occasione per presentare i risultati di fatturato delle storiche sedi in Italia, Francia e Germania e per sottolineare l’importanza dell’apertura delle sedi negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, a suggello di un ecosistema che sta crescendo di anno in anno.

Appuntamento, dunque, venerdì 12 gennaio 2018, presso la prestigiosa cornice dell’Hotel Hilton Molino Stucky di Venezia.