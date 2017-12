Regali di Natale: perché scegliere un monitor?

Maggiore efficienza si traduce in migliori performance e più spazio per il tempo libero. I suggerimenti di MMD

Una maggiore efficienza sul lavoro significa risultati migliori e potenzialmente più tempo per le attività del tempo libero. Quindi tutto ciò che può velocizzare il lavoro è un regalo più che apprezzato. Il fastidioso inserimento e scollegamento di cavi per connettere le periferiche – per non parlare della distrazione e del fastidio dei fili aggrovigliati su una scrivania – minano l’efficienza quotidiana. USB-C, l'ultima innovazione nella tecnologia di trasferimento dei dati, rende la vita mobile molto più semplice. Con un connettore sottile e reversibile, consente agli utenti di caricare, trasferire segnali audio e video e connettersi a Internet, tutto con un solo cavo.

I monitor USB-C di MMD, disponibili nei formati da 24” e 32” (241B7 e 328P6), diventano una docking station istantanea per periferiche come tastiere, mouse, HDD esterni, fotocamere e unità USB, liberando spazio prezioso sulla scrivania ed estendendo la connettività limitata degli ultrabook. Membro dell linea P-line per i professionisti, il 328P6 da 32” è perfetto anche per prestazioni color-critical insieme alla connettività USB-C. Con il supporto dello spazio Adobe e sRGB, è stato progettato con standard di colore professionali.

Comfort e benessere

Un'altra cosa da considerare sono gli occhi: i raggi di luce blu ad onda corta possono avere un impatto negativo a lungo termine sulla vista. Un modo per ridurli è la modalità LowBlue, una tecnologia software intelligente. È presente in una varietà di display Philips di diverse dimensioni, ad esempio il 241B7, 328E8 e l’LCD curvo della X-line da 34” 349X7). Con un raggio di curvatura estremamente ridotto di 1800 mm, il display 328E8 offre un'esperienza estremamente coinvolgente in quanto aumenta la percezione della profondità e riduce la distorsione dell'immagine. In combinazione con la tecnologia Adaptive Sync, offre un'esperienza visiva estremamente fluida senza fastidiosi fenomeni di stuttering, tearing o motion blur. La sua risoluzione Full HD a 1920 x 1080 pixel, in formato 16:9 e l’avanzata tecnologia ad allineamento verticale (VA), creano immagini perfettamente definite in ogni attività. Se sei più il tipo di buono regalo che vuole discutere i dettagli prima di acquistare un regalo, dovresti anche dare un'occhiata alla nuova famiglia di prodotti E9 in arrivo all'inizio del prossimo anno.

Concentrazione – sul lavoro o nei momenti di svago

I display curvi sono il modo migliore per creare un'esperienza di visione immersiva, sia per l'intrattenimento che per il lavoro. Permettono di mantenere una migliore concentrazione, in particolare in ambienti affollati. A seconda delle attività principali per cui si utilizzerà il monitor, è possibile scegliere tra un'ampia gamma di monitor Philips curvi:

Il monitor 34” curvo della X-line – che si è già guadagnato un posto nella lista dei regali di Natale per la modalità LowBlue per gli occhi – promette un’esperienza visiva davvero piacevole. Con risoluzione UltraWide Quad HD, formato panoramico 21:9 e la capacità di dividere lo schermo e riprodurre flussi contemporaneamente da due sistemi diversi, questo monitor mette a disposizione un sacco di spazio per gli utenti multitasking che desiderano, per esempio, lavorare sulle tabelle o sui social media e avere spazio anche per controllare i risultati delle partite sportive nello stesso momento. C’è anche un modello curvo da 27” (278E8) con la più ampia gamma cromatica della tecnologia Ultra-Wide Color per una riproduzione dei colori ancora più accurata. Oppure il 32” 328E8, progettato per una qualità visiva eccezionale perfetta per l’uso domestico. Per quanto possa essere frenetica, la corsa al Natale dovrebbe essere un momento piacevole – e queste idee regalo di MMD possono essere fonte di ispirazione preziosa, eliminando lo stress dalla pianificazione di regali che illumineranno case ed uffici più del Natale stesso.