KYOCERA Document Solutions riceve il Good Design Award 2017

Premiati i nuovi sistemi multifunzione A3 della famiglia ECOSYS

I nuovi sistemi multifunzione A3 di Kyocera Document Solutions, ECOSYS M8130cidn e ECOSYS M4132idn, hanno conquistato il Good Design Award 2017, assegnato dal Japan Institute for Design Promotion (JDP).

Il giudizio ha preso in considerazione sia l'aspetto estetico dei prodotti e l'attenzione ai dettagli, sia le funzionalità generali, soprattutto in relazione alla facilità di manutenzione. Questo risultato è stato ottenuto grazie all’unione fra tutti i componenti di manutenzione e la tecnologia basata sul cloud, che ottimizza i cicli di lavoro prevenendo i tempi di inattività dei dispositivi.

I sistemi avvalorano l'ingegnosità del design che si esprime nelle forme e nei colori utilizzati per le parti interattive e vantano un'elevata visibilità ottenuta attraverso l'etichettatura e il posizionamento di simboli. Inoltre, i multifunzione sono compatibili con Wi-Fi Direct e NFC come standard, al fine di garantire una connettività ad ampio spettro. Non è da sottovalutare anche la potenzialità d’integrazione dei nuovi sistemi con le differenti infrastrutture IT delle diverse aziende che desiderano migliorare il flusso documentale al loro interno e ottenere risultati di efficientamento sorprendenti.

Infine, le dimensioni compatte dei prodotti e il design ergonomico ed elegante assicurano versatilità di posizionamento all’interno degli uffici, migliorando così l’immagine dell’ambiente lavorativo.