Con gli Smart-UPS di APC, la potenza degli ioni di litio nelle applicazioni IoT e Edge Computing

“Gli UPS monofase APC con batteria agli ioni di litio colmano il gap del settore, rispondendo alle necessità di maggiore resilienza, manutenzione più semplice e minori costi di gestione”

Sono disponibili i nuovi Smart-UPS monofase di Schneider Electric dotati di alimentazione con tecnologia agli ioni di litio (Li-ion) grazie all’introduzione della nuova linea di UPS Li-Ion Battery di APC.

Batterie agli ioni di litio (Li-Ion)

La tecnologia delle batterie agli ioni di litio offre una serie di vantaggi che le rendono un'opzione interessante e conveniente per un numero crescente di aziende la cui attività fa affidamento sull'infrastruttura IT distribuita. Gli utenti finali hanno bisogno di prestazioni migliori in un ingombro ridotto, di soluzioni più semplici da manutenere, riducendo al contempo il TCO (total cost of ownership) per l’intera durata dei loro dispositivi. Per questo motivo, Schneider Electric sta ampliando il proprio portafoglio di APC Smart-UPS introducendo l’opzione della batteria agli ioni di litio nella propria offerta monofase.

Smart-UPS con batterie agli ioni di litio

Già da anni, Schneider Electric offre la possibilità di scegliere l’opzione con batterie agli ioni di litio nella propria gamma di soluzioni di protezione dell'alimentazione, inclusi gli UPS trifase leader del settore. Con il nuovo annuncio, la società sta rendendo disponibile tecnologia Li-Ion nel proprio portafoglio di soluzioni Smart-UPS monofase con la nuova linea di UPS Li-Ion Battery di APC.

I vantaggi

· Estensione della durata dell’UPS: le batterie agli ioni di litio possono avere una durata di vita superiore a 10 anni.

· Dimensioni e peso inferiori: a causa della maggiore densità di energia, le batterie agli ioni di litio hanno un ingombro molto più ridotto e pesano circa il 30% in meno rispetto alle batterie al piombo acido con valvola di regolazione VRLA (Valve Regulated Sealed Lead-Acid).

· Riduzione dei costi di manutenzione e dei costi totali di esercizio (TCO): grazi a una durata della batteria raddoppiata, si riducono fino al 53% i costi di manutenzione e i relativi costi associati, per tutta la durata dell'UPS.

· Sicurezza: la comprovata esperienza di APC nel campo della sicurezza, la qualità del design e l'osservanza delle norme di sicurezza (UL 1973, UL1642/IEC62133) garantiscono una maggiore tranquillità.

· Migliori prestazioni a temperature più elevate: le batterie agli ioni di litio possono funzionare a temperature medie più elevate (ad es. 40°C/104°F) senza diminuire le prestazioni dell'UPS in funzione.

· Maggiore autonomia: gli Smart UPS On Line possono essere configurati aggiungendo moduli batteria Li-Ion abbinabili per far fronte alle necessità di tempi di autonomia particolarmente lunghi. in base alle esigenze IT e aziendali