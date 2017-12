Epson: hardware ancora protagonista nel 2018

Le quattro tendenze che trascineranno il mercato Ict il prossimo anno

Stiamo per entrare in un nuovo anno e in ambito ICT, nonostante le preoccupazioni legate all'impatto ambientale e i timori per la sicurezza informatica, ci sono anche motivi di ottimismo. Epson, attraverso i propri manager europei, ne individua almeno quattro e in tutti l'hardware continuerà a svolgere un ruolo da protagonista, sia nell'ambito del mercato della tecnologia sia come motore di sviluppo per il progresso della società futura.

Ecco le quattro tendenze principali per il 2018 che hanno delineato:

1) sarà la CSR (Corporate Social Responsibility) a guidare le scelte delle aziende, considerato che ci stiamo avvicinando sempre di più a un'era di eco-armonizzazione. In particolare, le offerte IT terranno sempre più conto dei criteri di CSR, rendendo il processo di acquisto molto più aperto, collaborativo e orientato a supportare il raggiungimento degli obiettivi posti a livello mondiale;

2) la robotica diventerà più accessibile portando vantaggi crescenti sia alle grandi sia alle piccole medie imprese. Secondo IDC, la spesa globale per la robotica e i servizi correlati raddoppierà fino a 188 miliardi di dollari entro il 2020. In particolare, i robot come il modello entry level T3 di Epson continueranno a guidare l'accesso alla robotica per tutti i livelli di produzione;

3) I videoproiettori interattivi e le tecnologie di realtà aumentata evolveranno, focalizzandosi verso il rispetto dell'ambiente e la collaborazione: si prevede che il mercato dei videoproiettori aumenterà dal 2016 al 2020 con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 27% e le applicazioni di realtà aumentata supporteranno sempre di più settori chiave come la vendita al dettaglio, l'assistenza sanitaria, l'istruzione, i musei e l'intrattenimento, le attività di riparazione e manutenzione;

4) poiché il mondo del lavoro diventa sempre più digitale, gli uffici richiedono nuove soluzioni per la gestione e la digitalizzazione dei documenti. Nel 2018 la funzione di stampa si diversificherà per offrire più opzioni ad aziende, industrie e persone e la tecnologia inkjet continuerà a dimostrare di essere la miglior scelta per le realtà attente all'ambiente.