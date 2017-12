Riello UPS, energia al Roma Convention Center ‘La Nuvola’ di Fuksas

Affidabilità e qualità dell’alimentazione elettrica del Roma Convention Center ‘La Nuvola’ assicurate dai gruppi di continuità Riello UPS

Riello UPS, brand del gruppo Riello Elettronica specializzato nella produzione di gruppi statici di continuità (UPS), ha fornito i propri UPS per la protezione dell’energia del Roma Convention Center ‘La Nuvola’, l’avveniristico centro congressi della Capitale progettato dall’architetto italiano Massimiliano Fuksas e caratterizzato da un approccio ecocompatibile, soluzioni innovative e tecnologie avanzate.

Energia assicurata per oltre un Megawatt

Per assicurare la continuità dell’energia e la protezione da blackout e disturbi di rete, Riello UPS ha messo in campo il meglio della tecnologia, fornendo dispositivi per proteggere e assicurare energia, UPS per una potenza complessiva di oltre un Megawatt. I gruppi di continuità sono stati destinati a garantire il funzionamento di impianti di sicurezza come i soccorritori delle luci di emergenza (soccorritori ìCSS) o il sistema antintrusione, e delle attività quotidiane del centro come per esempio le postazioni dei traduttori interattivi, i banchi regia delle sale congressuali e dell’auditorium e gli uffici.

“Siamo molto orgogliosi di essere stati scelti e coinvolti nella progettazione del sistema di protezione della continuità dell’energia di questo Convention Center dallo straordinario valore artistico e tecnologico. L’opportunità di poter condividere il nostro know how e di mettere a disposizione di questo progetto la collaudata affidabilità delle nostre soluzioni ci rende orgogliosi – dichiara Salvatore Moria, Direttore Commerciale Italia di Riello UPS –. La Nuvola è stato sin dal primo momento un progetto ambizioso, un simbolo di quell’eccellenza italiana che Riello UPS promuove da sempre e del quale fa parte con grande entusiasmo. Con i nostri UPS – continua Moria – abbiamo fornito una soluzione made in Italy su misura, tecnologicamente all’avanguardia e affidabile sotto tutti gli aspetti, frutto dell’esperienza Riello UPS. Non solo – conclude Moria – con i nostri servizi post vendita garantiamo la stessa qualità e affidabilità, offrendo così al cliente un servizio a 360°, dalla progettazione all’assistenza tecnica”.

Un doppio legame con il Convention Center

Recentemente, il Roma Convention Center è stato teatro di un evento al quale Riello UPS ha preso parte da protagonista: la presentazione del GP di Roma 2018 del Campionato FIA di Formula E (la Formula 1 elettrica). Riello UPS sarà infatti main sponsor del team ufficiale Audi Sport Abt Schaeffler per la stagione 2017/2018 e il suo logo campeggerà sugli alettoni anteriori delle monoposto Audi Sport Abt Schaeffler e sulla tuta dei piloti Lucas Di Grassi e Daniel Abt.