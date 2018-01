Stampa tessile digitale: appuntamento a Heimtextil 2018

Alla fiera di Francoforte, dal 9 al 12 gennaio 2018, Mimaki esporrà le più recenti soluzioni per la stampa diretta e a sublimazione su tessuto

Ampio spazio alle applicazioni per l’home textile e l’interior decoration faranno da cornice alla partecipazione di Mimaki a Heimtextil, la fiera internazionale del tessile interior e contract.

Di scena a Francoforte, dal 9 al 12 gennaio 2018, la manifestazione avrà tra i suoi protagonisti anche Mimaki, professionista nella produzione di stampanti inkjet di grande formato e sistemi da taglio, da sempre pioniere nel settore del textile printing.

Quest’anno, oltre alle soluzioni entry-level e di fascia media, la società sarà presente anche con la serie Mimaki Textile Pro destinata alla stampa di volumi più elevati. Obiettivo della partecipazione è fornire ispirazione a tutti i visitatori, dagli stilisti agli addetti ai lavori, mostrando le infinite potenzialità applicative offerte oggi dalla stampa tessile digitale.

In tal senso, Mimaki intende offrire a designer e produttori di articoli per l’home decor una ricca gallery di esempi applicativi, dove potranno toccare con mano l’eccezionale bellezza e qualità dei tessuti stampati in digitale. Dalle lenzuola ai cuscini, dai tappeti alla carta da parati, fino alle tende per doccia: l’estrema versatilità delle soluzioni Mimaki offre un’ampia gamma di applicazioni in grado di fungere da moodboard per le nuove tendenze del mercato.

Stampanti tessili per ogni esigenza

In fiera Mimaki mostrerà l’efficienza e l’economicità della stampa tessile su un ampio range di tessuti naturali e sintetici. In esposizione non mancheranno, infatti, la serie Mimaki Tx300P, in grado di lavorare contemporaneamente sia con inchiostri a pigmento per la stampa su cotone, sia con inchiostri sublimatici per la stampa su poliestere, ma anche stampanti a sublimazione per tessuti che vanno dalle soluzioni entry-level a quelle per grandi formati e volumi elevati.

Nella medesima ottica, gli inchiostri Mimaki sono certificati OEKO-TEX e permettono di riprodurre colori vivaci, compreso il giallo e il rosa fluorescente, contribuendo a garantire una sicurezza di prodotto elevata ed efficace dal punto di vista del consumatore finale.