Sony torna a ISE 2018

Ad Amsterdam, dal 6 al 9 febbraio, Sony presenterà una nuova generazione di innovazioni tecniche per gli ambienti corporate, education e della simulazione

Sperimentare le soluzioni leader di settore di Sony in contesti di vita reale.

È quanto consentirà di fare la società in occasione dell’edizione 2018 di ISE, che si terrà ad Amsterdam dal 6 al 9 febbraio prossimi, e a cui Sony parteciperà come di consueto.

Al claim “Creating Solutions Together”, lo specialista delle immagini presenterà la nuova generazione di innovazioni tecniche, creando, insieme ai propri clienti, soluzioni in grado di offrire immagini ultra-realistiche e di migliorare la comprensione tra studenti, clienti e colleghi.

Presso lo stand “campus”, che guiderà i visitatori attraverso una serie di ambienti diversi, come ad esempio un luogo di lavoro o un’aula universitaria, i partecipanti scopriranno come Sony stia rivoluzionando il modo in cui le persone collaborano, comunicano e condividono contenuti nei diversi ambienti corporate, education e della simulazione.

Allo stand 1-N20, presso il RAI Exhibition Center, i visitatori potranno, inoltre, scoprire il futuro collaborativo dell’apprendimento in grado di incoraggiare la collaborazione creativa, l’interazione sociale e la valutazione di gruppo.

Sarà anche l’occasione per mettere l’efficienza aziendale in primo piano, grazie a flussi di informazione efficienti e coordinati e a dispositivi AV connessi, senza dimenticare l’attività, il brand e la cultura aziendale.

Infine, Sony presenterà la sua tecnologia senza cornice Crystal LED su un display da 8K x 2K per un’esperienza di visone davvero immersiva pensata per i settori commerciale, automotive, retail e dell’intrattenimento.