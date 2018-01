Intelligent Edge e certificato Azure IoT il nuovo dispositivo lanciato da Toshiba

dynaEdge determina l’implementazione di soluzioni più veloci

dynaEdge è un dispositivo mobile edge computing ad elevato performance basato su Windows 10 e certificato per i servizi IoT di Microsoft Azure che Toshiba ha studiato per offrire un Intelligent Cloud di prossima generazione e una piattaforma di Intelligent Edge. Utilizzando Azure Cognitive Services e Machine Learning, dynaEdge di Toshiba permette agli utenti sul campo di accedere in modo intuitivo e migliorare le risorse centralizzate, rendendolo un dispositivo ideale per l’assistenza da remoto, per le linee di produzione e per altre soluzioni industriali. Inoltre, l’integrazione di Skype for Business offre un’interfaccia che facilita la collaborazione tra i dipendenti e gli esperti che lavorano da remoto, garantendo assistenza immediata e massima efficienza.

“Siamo entusiasti che Toshiba stia abilitando soluzioni cloud ed edge intelligenti grazie all’introduzione sul mercato dell’innovativo dynaEdge – ha dichiarato Ruston Panabaker, Vice President, IoT Solutions, Microsoft -. Le soluzioni che si basano su dispositivi Intelligent edge, come dynaEdge e i servizi Azure IoT, aiuteranno le aziende industriali a garantire nuovi livelli di efficienza operativa, coinvolgere i clienti in modi innovativi e sfruttare opportunità di business finora inesplorate”.

“Toshiba è molto soddisfatta di avere la possibilità di collaborare con Microsoft per creare una piattaforma edge e cloud veramente innovativa e progettata per rispondere alle esigenze delle industrie in rapido cambiamento” ha dichiarato Norimasa Nakamura, Executive Officer, Vice President and General Manager, Client Solutions Division, Toshiba Client Solutions.

A breve Toshiba prevede il lancio di dynaEdge certificato Azure.