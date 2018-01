Stampa su tessuto: Epson in mostra a Heimtextil

Appuntamento a Francoforte dal 9 al 12 gennaio Hall 6.0 , Stand C10-C12

Le proposte di Epson per l’home decor saranno in mostra ad Heimtextil 2018. Protagoniste le sue soluzioni per la stampa su tessuto: dai modelli inkjet a stampa diretta per la personalizzazione di articoli per la casa, passando dalla sublimazione anche su oggetti tridimensionali come piatti, posate e vasi, sino ai sistemi di produzione di fascia alta per il settore industriale.

Ecco in dettaglio, alcune delle soluzioni Epson in mostra allo stand:

– Monna Lisa Evo Tre: prodotta da F.lli Robustelli ed equipaggiata con testine di stampa Epson PrecisionCore e inchiostri Genesta, studiati da Epson in collaborazione con For.Tex, la stampante Monna Lisa è la Total Solution definitiva per il mercato tessile industriale. Disponibile in tre larghezze (180, 220 e 320 cm) offre numerosi vantaggi quali la riduzione dei tempi di produzione, la possibilità di stampare disegni personalizzati su una vasta gamma di tessuti e la flessibilità di produzione di campionature a basso costo. Ad Heimtextil il modello Monna Lisa Evo Tre 32PC da 180 cm utilizzerà inchiostri Genesta a pigmenti in otto colori per stampare su tessuti vari per il settore dell’Home Textile. L’applicazione di stampa a pigmenti che non richiede i processi di vaporizzo e lavaggio fanno di Monna Lisa una soluzione a basso impatto ambientale. Resa cromatica, solidità e riproducibilità sono le peculiarità dei tessuti stampati con le macchine Monna Lisa, caratteristiche indispensabili per i tessuti utilizzati nell’home textile, anche grazie ai processi di pre-trattamento.

– SureColor SC-F9300 da 64 pollici a sublimazione: questa macchina è flessibile e ideale per la produzione di piccoli volumi di tessuti di qualità e per sublimare disegni ad hoc su substrati rigidi come ad esempio pannelli antischizzo, piani di tavoli, tazze, posate e vasi. Una stampante a 4 colori che usa inchiostri UltraChrome DS con nero HDK ad alta densità, il modello SC-F9300, offre doppie testine Epson PrecisionCore TFP.

– SureColor SC-F2000 per la stampa diretta su tessuto capace di produrre in pochi minuti strofinacci, grembiuli, cuscini e borse personalizzati. Una stampante particolarmente apprezzata dal mercato: Epson stima che dal suo lancio fino ad agosto di quest’anno sia stata utilizzata per stampare circa 36 milioni di magliette in tutto il mondo.