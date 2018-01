Videoproiezione: Epson in partnership con Kramer

La nuova iniziativa strategica trasforma i videoproiettori Epson in versatili ambienti wireless Byod

Epson Europe ha siglato una partnership con Kramer Electronics, azienda attiva nel settore delle soluzioni audio-video e IT, per offrire ai clienti un pacchetto di videoproiettori studiato appositamente per ambienti di apprendimento e sale riunioni.

Il pacchetto comprende modelli della gamma di videoproiettori Epson, oltre a VIA GO di Kramer, la soluzione per le presentazioni wireless aziendali.

VIA GO è una soluzione plug-and-present wireless avanzata, che permette ai partecipanti di eseguire presentazioni da tablet, smartphone o computer portatili durante i meeting, immediatamente e con facilità. Il punto di accesso Wi-Fi integrato trasforma qualsiasi videoproiettore Epson nuovo o già sul mercato in un ambiente BYOD versatile, con funzionalità wireless. La soluzione VIA GO funziona su tutti i modelli della gamma attuale di videoproiettori Epson e anche sui nuovi prodotti della serie EB-2000 che verranno annunciati.

"La partnership paneuropea tra Epson e Kramer è un'ottima notizia tanto per gli attuali clienti di Epson, che possono così aggiungere la connettività e la presentazione BYOD wireless alle loro sale riunioni, quanto per i nuovi clienti che otterranno così il meglio di entrambe le tecnologie – ha dichiarato Neta Lempert, VP Digital Business Development di Kramer -. La connettività wireless non è più una tecnologia desiderata, ma un'aspettativa reale", afferma Hans Dummer, Business Unit Director, di Epson Europe. "La combinazione di luminosità e prestazioni dei videoproiettori Epson con l'ingegnosità della tecnologia per le presentazioni wireless di Kramer crea un pacchetto interessante per qualsiasi ambiente aziendale o didattico".