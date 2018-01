Hospitality: Oracle aggiorna Suite8

Strumenti e best practice applicati nelle grandi catene alberghiere sono ora disponibili anche per le strutture ricettive di più piccole dimensioni

Oracle Hospitality conferma il suo impegno a supportare l’attività di hotel e gruppi alberghieri europei mettendo a disposizione di tutte le strutture ricettive nuove, moderne soluzioni tecnologiche, tradizionalmente indirizzate solo a realtà di grandi dimensioni, nella piattaforma di gestione immobiliare Suite8, che mette a disposizione strumenti come la gestione in mobilità e per trasformare gli smartphone degli ospiti in “chiavi” con cui accedere alle stanze. I miglioramenti alla suite vanno nella direzione di rendere ancora più semplice e intuitiva l’esperienza dell’ospite nell’ambito della struttura alberghiera.

Gli aggiornamenti inclusi nella soluzione Suite8 versione 8.11.0 includono le seguenti funzionalità:

· Sbloccare le camere con device mobili: gli ospiti possono scegliere di utilizzare il proprio smartphone come chiave per accedere alla propria camera.

· Anonimizzare i dati degli ospiti: gli ospiti possono scegliere che i propri dati vengano rimossi dai database della struttura al termine del soggiorno.

· Suite8 webConnect: un sistema di prenotazione online “responsive” che permette ai clienti di scegliere in modo semplice la propria stanza, fare pagamenti online, riservare tavoli al ristorante della struttura, prenotare trattamenti al centro benessere, consultare le prenotazioni di conferenze o gruppi, acquistare biglietti di spettacoli e eventi, con la possibilità di collegare il tutto a carte fedeltà e buoni regalo, integrando ed aggiornando il saldo.

· Suite8 Bed Management: una funzionalità che permette alle strutture di gestire in modo più granulare l’assegnazione e l’inventario di stanze e letti in ostelli, campeggi, dormitori. Gli operatori della struttura possono anche spostare da una stanza all’altra le prenotazioni dei posti letto e modificare la tipologia di posto letto prevista quando necessario.

· Segnalazione delle opportunità di upselling per le prenotazioni: uno strumento che segnala automaticamente a chi, quando, con cosa può essere offerta un’opportunità di upselling, sulla base di regole prestabilite al riguardo e della disponibilità delle stanze.