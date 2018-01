Snom lancia tre nuovi prodotti

Il telefono IP D785, una nuova soluzione DECT Single-Cell con GAP e altoparlanti aggiuntivi per la soluzione per conferenze

Snom, specialista berlinese della telefonia IP, ha annunciato un nuovo apparecchio per ognuna delle sue linee di prodotto primarie. Il nuovo D785 è ora disponibile anche in Italia e ad esso si aggiunge il nuovo M215 SC, un bundle IP-DECT. Per ciò che concerne il settore delle conferenze, il modulo di espansione C52-SP consente di estendere la portata audio.

"Siamo molto felici di rendere disponibile il nuovo D785 in grandi quantità” afferma Armin Liedtke, Head of Global Sales di Snom. Lo Snom D785 fa parte della generazione di telefoni più innovativa e avanzata di Snom e si contraddistingue per il design elegante, il grande display a colori ad alta definizione e il secondo pratico display.

Lo M251 SC completa il portafoglio DECT over IP per SoHo. La soluzione DECT compatibile con GAP (Generic Access Profile) non offre solo un buon rapporto qualità-prezzo ma consente anche di usufruire di tutta la gamma di funzioni di telefonia avanzata.

Alla stazione base dello M200 SC possono essere collegati fino a sei terminali cordless M15 SC di Snom. Questi telefoni possono gestire fino a sei differenti account SIP e quattro telefonate contemporanee.

Per finire il modulo di estensione C52-SP senza fili per i telefoni da conferenza C520-WiMi consente di beneficiare delle conferenze telefoniche sia in sale riunioni particolarmente capienti sia in uffici dislocati in stanze diverse. Al telefono per conferenze Snom C520-WiMi possono essere connessi fino a tre dispositivi wireless C52-SP, che fungono da vivavoce a tutti gli effetti.