Pure Storage Leader nel MarketScape degli All-Flash Arrays

Il riconoscimento arriva da IDC

Pure Storage, specialista in piattaforme dati all-flash per l’era cloud, è stata nominata Leader da IDC nel MarketScape Worldwide All-Flash Array 2017 Vendor Assessment.

Il report MarketScape di IDC evidenzia che “Le strategie di Pure Storage nei settori del NVMe, e cloud predictive analytics, nonché nell’ambito della customer experience e del rinnovamento tecnologico (con il programma Evergreen Storage) hanno avuto un impatto davvero notevole per l’azienda".

Il MarketScape di IDC è una valutazione effettuata su parametri quantitativi e qualitativi dei fattori di successo dei vendor sul mercato. Si tratta di un “quadro di riferimento completo per misurare, attraverso una serie di valori, il successo delle aziende nel fornire una piattaforma di storage enterprise progettata per consolidare intensi carichi di lavoro su applicazioni mission-critical".

“Nel corso degli ultimi due anni il mercato dell'all-flash array (AFA) ha raggiunto un significativo livello di maturità e i principali elementi di differenziazione tra i player di mercato sono stati quindi riscontrati nelle loro strategie future, nel modo in cui monitorano e gestiscono l'esperienza dei clienti e con cui amministrano i cicli di aggiornamento tecnologico", ha dichiarato Eric Burgener, Research Director, IDC. “Vendor come Pure Storage stanno elevando gli standard in ciascuna di queste aree, per aumentare la soddisfazione generale dei clienti".