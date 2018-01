Fatturato da record per SonicWall grazie a Ingram Micro

A pagare, dopo 25 anni di partnership, anche l’offerta di una sicurezza enterprise-grade con modelli di prezzo innovativi

L’alleanza strategica siglata ormi 25 anni fa tra SonicWall e Ingram Micro ha portato lo specialista in sicurezza a registrare, nel terzo trimestre dell’anno fiscale 2018, un fatturato record.

Nel suo primo esercizio come azienda indipendente, SonicWall si è anche guadagnata il riconoscimento come Ingram Micro U.S. SMB Partner of the Year per il 2017 in occasione dell’evento Ingram Micro Experience 2018 tenutosi ad Anaheim e focalizzato sull’offerta di una customer experience eccezionale.

Nello specifico, SonicWall, che opera al 100% tramite il canale, ha incrementato le vendite verso le piccole e medie imprese tramite Ingram Micro di oltre il 50% solo nel 2017. Ingram Micro ha inoltre inserito l’offerta Security as a Service (SECaaS) di SonicWall nel suo portafoglio, aumentando così in modo significativo il numero di partner nella prima metà dello scorso anno.

Al centro di questo successo, anche a detta di Eric Kohl, Vice President, Security Business Unit, Advanced Solutions di Ingram Micro, figurano senza dubbio l’impegno di SonicWall verso l’innovazione di prodotto, il servizio orientato al cliente e il supporto di qualità.

Stando a quanto aggiunto in una nota ufficiale sempre da Kohl: «Le Pmi di tutto il mondo possono trarre vantaggio da soluzioni di sicurezza gestita potenti, affidabili e prevedibili. La decisione di SonicWall di fornire una sicurezza enterprise-grade con modelli di prezzo innovativi ha generato nuove opportunità per i nostri partner di canale e portato a un anno record per SonicWall e Ingram Micro».

Dalla separazione da Dell nel novembre 2016, SonicWall ha galvanizzato la sua comunità di partner, che oggi vanta oltre 20.000 membri in tutto il mondo. Quest’anno è stato inoltre caratterizzato dal lancio del programma di canale SecureFirst e di SonicWall University, che ha registrato oltre 100.000 curricula completati dai partner, e dal nuovo programma Partner Enabled Services nel novembre 2017, che aiuta i partner a fornire servizi professionali ai propri clienti.

Steve Pataky, che ha guidato il rinnovamento della comunità di partner SonicWall, ha ottenuto il riconoscimento 2018 Channelnomics Innovation Award (CIA) for Security Channel Chief il 27 novembre scorso.