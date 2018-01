Su DominoDisplay.com c’è già Samsung Flip

Dal CES di Las Vegas al mercato italiano il passo per la nuova soluzione di collaboration è breve, grazie all’e-shop italiano di soluzioni multimediali

Si chiama Samsung Flip e si candida a rivoluzionare il modo di fare riunioni l’ultimo sistema presentato da Samsung al CES 2018, di scena fino a domani a Las Vegas.

A portarla qui da noi ci ha già pensato DominoDisplay.com, e-shop italiano di soluzioni multimediali per la comunicazione visiva per ampliare ulteriormente la propria gamma di soluzioni multimediali proposte.

Nello specifico, Samsung Flip, è il frutto di un’indagine da cui è emerso che la più diffusa modalità di meeting è ancora l’incontro tra persone che utilizzano carta e penna.

Da qui l’idea di mettere a punto una soluzione multimediale destinata a favorire l’interazione e la collaborazione tra i partecipanti sia nelle grandi multinazionali sia nelle Pmi avanzate.

In tal senso, Samsung Flip concentra in un unico strumento tutti i tool necessari a una riunione pur mantenendo la familiare sensazione della scrittura tradizionale sulla classica lavagna.

Questa innovativa tecnologia firmata Samsung semplifica la condivisione di documenti, l’annotazione, la ricerca, nonché la creazione di contenuti da parte di più utenti contemporaneamente. La massima versatilità garantita dallo stand mobile di Samsung Flip, la funzionalità pivot che ne permette la rotazione, le molteplici possibilità di connessione, oltre alla sicurezza del sistema di blocco integrato per file riservati, la rendono perfetta anche per ambienti di co-working.

La risoluzione UHD per immagini nitide e precise, le visualizzazioni multiple e lo scroll di pagina sono le caratteristiche più apprezzate da architetti e progettisti.

Samsung Flip libera l’immaginazione di designer e creativi perché consente di scrivere e cancellare come a mano, variando facilmente colori, stili e spessori.

Inoltre, assicura una user experience semplice e intuitiva grazie alla più moderna tecnologia touch e alla funzionalità touch out che sincronizza la Flip con i diversi device, per condividere, visualizzare e controllare i contenuti in tempo reale.

Come riferito in una nota ufficiale da Alberto Masserdotti, fondatore di DominoDisplay.com e CEO del Gruppo Masserdotti: «L’ampiezza del catalogo, costantemente arricchito con prodotti di ultima generazione e soluzioni on demand, è uno dei punti di forza della nostra offerta che ci ha permesso in pochi anni di diventare il punto di riferimento per il settore dello Smart Signage online. Non potevamo quindi che essere fra i primi in Italia a proporre questa novità, che siamo certi catalizzerà l’attenzione di un’utenza variegata sin dalla fase di lancio».