ISE 2018: Panasonic offrirà un nuovo spettacolo olografico

Lo show vi aspetta nel padiglione 1, stand H20 a ISE 2018

In occasione dell'edizione di ISE 2018, in programma dal 6 al 9 febbraio ad Amsterdam, Panasonic darà di nuovo vita a uno show unico nel suo genere, combinando performance di visual art, tecnologia di proiezione laser, mapping 3D e tracking: gli spettatori saranno trascinati in un'esperienza immersiva, in cui sarà impossibile distinguere realtà e finzione, spettacolo dal vivo e proiezioni professionali.

“Il projection mapping è in grado di creare un effetto magico difficilmente raggiungibile con altre tecniche visive – racconta Thomas Vertommen, Panasonic European Product Marketing Manager -. La tecnologia di proiezione laser è in grado di coinvolgere le persone in modo straordinario e di dare vita agli oggetti inanimati, raccontando storie davvero coinvolgenti”.

Panasonic presenterà uno spettacolo sviluppato da Painting with Light, con la collaborazione di Novaline, in cui uno schermo per la proiezione in tessuto, combinato con la luce laser dei proiettori DLP a 3 chip della gamma professionale, creeranno un’immagine molto luminosa e incredibilmente realistica.

Panasonic collaborerà anche in occasione di ISE con Blacktrax and Disguise (d3 technologies) che metterà a disposizione la propria soluzione di tracking e la tecnologia server, per dar vita a questo esclusivo spettacolo live.