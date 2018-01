I nuovi prodotti Epson a ISE 2018

In evidenza le soluzioni di fascia alta per i settori delle installazioni audiovisive professionali, da ufficio e di digital signage

Anche quest’anno l’appuntamento con ISE si avvicina. La manifestazione infatti si terrà ad Amsterdam dal 6 al 9 febbraio e sarà l’occasione per Epson (Stand H90, Padiglione 1) di mettere in mostra nuovi prodotti per le applicazioni top di gamma dei settori dell’installazione, del signage e delle proiezioni in azienda. Durante l’evento sarà anche possibile vedere una selezione di videoproiettori laser 3LCD già presenti a listino per il settore business, della formazione e da installazione e verrà fornita una dimostrazione anche degli smart glass Moverio più recenti.

Nella scorsa edizione, Epson ha vinto il premio per il miglior stand di grandi dimensioni nell'ambito dell'ISE Stand Design Awards, conferito da ISE in collaborazione con Exhibitor Magazine, nonché tre premi Best of ISE per i videoproiettori laser da installazione, i videoproiettori portatili compatti e gli smart glass Moverio. Quest'anno l'azienda presenterà alcune soluzioni di video mapping ancora più spettacolari, utilizzando la tecnologia Edge Blending di più videoproiettori EB-L25000U per dare vita a una storia coinvolgente.

Verranno allestiti inoltre alcuni scenari di reale utilizzo per i videoproiettori (nuovi e già a listino), come ad esempio le soluzioni per sale riunioni, aule e showroom, tra cui il videoproiettore EB-L700U e i videoproiettori della serie EB-L1000.

"A ISE 2017 abbiamo offerto a molte persone una prima, vivida idea dei nostri nuovi videoproiettori laser in azione e nel frattempo abbiamo vinto il premio per lo stand migliore – commenta Carla Conca, Sales Manager Visual Instruments di Epson Italia -. È un precedente molto difficile da eguagliare. Tuttavia, grazie agli incredibili nuovi prodotti che annunceremo, al layout dello stand e alle proiezioni che stiamo ideando, sono certa che ISE 2018 sarà per Epson un evento ancora più grande, migliore e più luminoso".